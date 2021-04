Michelle Hunziker ancora nella bufera, posta una foto, il web si rivolta e lei “Scusate, non lo faccio più” (Di sabato 24 aprile 2021) Non sono giorni facili per Michelle Hunziker che, da sempre sulla cresta dell’onda, ultimamente è attaccata sempre più spesso. La Hunziker, che è sempre stata una donna autoironica, che si è sempre messa in discussione e non ha mai avuto difficoltà a riconoscere i propri limiti mettendosi a nudo e svelando momenti difficilissimi della sua vita privata, si è ritrovata, nel giro di poche settimane, a chiedere scusa per il suo comportamento. Vediamo cosa è successo. Michelle Hunziker accusata di razzismo Qualche settimana fa, da dietro il bancone di Striscia la notizia, il tg satirico di canale 5 di Antonio Ricci, lei e il collega, l’amatissimo e il simpaticissimo Gerry Scotti, hanno messo su un siparietto imitando gli occhi a mandorla dei cinesi. Sul web si sono scatenati accusandoli di razzismo e i due ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021) Non sono giorni facili perche, da sempre sulla cresta dell’onda, ultimamente è attaccata sempre più spesso. La, che è sempre stata una donna autoironica, che si è sempre messa in discussione e non ha mai avuto difficoltà a riconoscere i propri limiti mettendosi a nudo e svelando momenti difficilissimi della sua vita privata, si è ritrovata, nel giro di poche settimane, a chiedere scusa per il suo comportamento. Vediamo cosa è successo.accusata di razzismo Qualche settimana fa, da dietro il bancone di Striscia la notizia, il tg satirico di canale 5 di Antonio Ricci, lei e il collega, l’amatissimo e il simpaticissimo Gerry Scotti, hanno messo su un siparietto imitando gli occhi a mandorla dei cinesi. Sul web si sono scatenati accusandoli di razzismo e i due ...

