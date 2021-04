Michele Dal Forno: il rider sfregiato riceve la medaglia della città di Verona (Di sabato 24 aprile 2021) Vi abbiamo raccontato la storia di Michele Dal Forno, il rider che per difendere una ragazza a Verona è stato ferito al volto con un coltello. Ora la città lo ringrazia consegnandogli una medaglia Ecco come il comune di Verona ha raccontato la consegna della medaglia. Con Michele Dal Forno c’era anche la famiglia: Non si sente un eroe, e se tornasse indietro lo rifarebbe. Per la comunità veronese, invece, Michele Dal Forno è uno straordinario esempio di coraggio, quello che ha dimostrato sabato sera, quando è stato sfregiato da un sedicenne per aver preso le difese di una ragazza. Oggi, al giovane studente 21enne, il sindaco Federico Sboarina ha ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Vi abbiamo raccontato la storia diDal, ilche per difendere una ragazza aè stato ferito al volto con un coltello. Ora lalo ringrazia consegnandogli unaEcco come il comune diha raccontato la consegna. ConDalc’era anche la famiglia: Non si sente un eroe, e se tornasse indietro lo rifarebbe. Per la comunità veronese, invece,Dalè uno straordinario esempio di coraggio, quello che ha dimostrato sabato sera, quando è statoda un sedicenne per aver preso le difese di una ragazza. Oggi, al giovane studente 21enne, il sindaco Federico Sboarina ha ...

