“Mi hanno epurato”. Scoppia il caso a Mediaset, il conduttore fuori dopo oltre 30 anni di successi (Di sabato 24 aprile 2021) Attraverso la narrazione sportiva sono state scritte pagine e pagine di storia della cultura popolare del nostro paese. Le voci appassionate dei cronisti che si sono succedute nel corso del tempo hanno spesso segnato alcuni dei momenti più memorabili delle vite dei cittadini italiani. Nel gotha di settore, di certo, rientra Maurizio Pistocchi, storico volto Mediaset. Maurizio Pistocchi, storico ambasciatore del calcio raccontato sulla televisione commerciale, aveva costruito la propria carriera e il proprio successo grazie a Mediaset. Un do ut des, quello tra il giornalista e l’emittente, che ha contrassegnato uno dei sodalizi più prolifici della televisione sportiva. Il cronista, dopo 35 anni di servizio, ha deciso di lasciare Cologno Monzese. Mediaset, esce di scena il ... Leggi su tuttivip (Di sabato 24 aprile 2021) Attraverso la narrazione sportiva sono state scritte pagine e pagine di storia della cultura popolare del nostro paese. Le voci appassionate dei cronisti che si sono succedute nel corso del tempospesso segnato alcuni dei momenti più memorabili delle vite dei cittadini italiani. Nel gotha di settore, di certo, rientra Maurizio Pistocchi, storico volto. Maurizio Pistocchi, storico ambasciatore del calcio raccontato sulla televisione commerciale, aveva costruito la propria carriera e il proprio successo grazie a. Un do ut des, quello tra il giornalista e l’emittente, che ha contrassegnato uno dei sodalizi più prolifici della televisione sportiva. Il cronista,35di servizio, ha deciso di lasciare Cologno Monzese., esce di scena il ...

