Meteo Aeronautica sino 23 Maggio 2021, anomalie e non solo (Di sabato 24 aprile 2021) Meteo Aeronautica Militare ed il culmine di Primavera. Ci teniamo in tanti a sapere che tempo farà a Maggio.Che dice il nuovo bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell'Aeronautica Militare? In una visione d'insieme, come prospettiva, non è affatto male, anche perché la fase con temperature sopra la media dovrebbe essere limitata ad una parte dell'Italia, e non andrebbe a devastare il clima primaverile. Però, non vuol dire che non ci saranno anomalie Meteo, anzi, queste vengono prospettate eccome, specie per il Sud e la Sicilia, dove per due settimane si avrebbero temperature superiori alla media, e deficit pluviometrico. Ma nel resto dell'Italia, prevarrebbero condizioni Meteo climatiche consone per il periodo. E allora sarà Primavera

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Aeronautica Spazio, lancio riuscito per la missione Crew 2 di SpaceX Dopo il rinvio di un giorno a causa delle condizioni meteo non favorevoli, il razzo Falcon 9 è ... infine, anche l'astronauta italiano dell'Esa e pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, Luca ...

Lancio riuscito per la missione Crew 2 di SpaceX Dopo il rinvio di un giorno a causa delle condizioni meteo non favorevoli, il razzo Falcon 9 è ...presenti a Cape Canaveral anche l'astronauta italiano dell'Esa e pilota sperimentatore dell'Aeronautica ...

