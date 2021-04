METEO 7 Giorni. Italia tra caldo e nuovi temporali, tutti i dettagli (Di sabato 24 aprile 2021) METEO SINO AL 30 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un campo di alta pressione si è proteso verso il Mediterraneo Centrale, contribuendo a riportare METEO stabile e di stampo primaverile sull’Italia. L’aspetto METEO principale è legato al progressivo aumento delle temperature, che determinerà un po’ di caldo diffuso nel corso del weekend con valori localmente sopra la media. Il tepore sarà seguito da una vera e propria fiammata africana, che punterà soprattutto il Sud Italia e le due Isole Maggiori. Finalmente la primavera mostrerà il suo volto più tiepido e soleggiato, in attesa delle novità d’inizio settimana. L’alta pressione subirà un cedimento al Nord e poi al Centro Italia dove torneranno correnti umide sud-occidentali che determineranno una nuova fase ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 24 aprile 2021)SINO AL 30 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un campo di alta pressione si è proteso verso il Mediterraneo Centrale, contribuendo a riportarestabile e di stampo primaverile sull’. L’aspettoprincipale è legato al progressivo aumento delle temperature, che determinerà un po’ didiffuso nel corso del weekend con valori localmente sopra la media. Il tepore sarà seguito da una vera e propria fiammata africana, che punterà soprattutto il Sude le due Isole Maggiori. Finalmente la primavera mostrerà il suo volto più tiepido e soleggiato, in attesa delle novità d’inizio settimana. L’alta pressione subirà un cedimento al Nord e poi al Centrodove torneranno correnti umide sud-occidentali che determineranno una nuova fase ...

