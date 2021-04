Messi, nuovo appartamento a Miami: la Pulce sborsa 7 milioni (Di sabato 24 aprile 2021) Lionel Messi non bada a spese. Come riporta Marca, il fuoriclasse del Barcellona avrebbe acquistato un appartamento di ben 511 metri quadrati a Miami comprensivo di quattro camere da letto, quattro bagni e una cella frigorifera. Il quotidiano spagnolo cita il sito specializzato ‘The Real Deal’ che precisa come il costo dell’immobile sia stato di 7.3 milioni di euro. L’intero edificio inoltre conta 39 piani, sei piscine, un centro benessere, una palestra, un salone di yoga, un parco giochi per bambini, uno champagne bar e una cantina. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Lionelnon bada a spese. Come riporta Marca, il fuoriclasse del Barcellona avrebbe acquistato undi ben 511 metri quadrati acomprensivo di quattro camere da letto, quattro bagni e una cella frigorifera. Il quotidiano spagnolo cita il sito specializzato ‘The Real Deal’ che precisa come il costo dell’immobile sia stato di 7.3di euro. L’intero edificio inoltre conta 39 piani, sei piscine, un centro benessere, una palestra, un salone di yoga, un parco giochi per bambini, uno champagne bar e una cantina. SportFace.

Advertising

tizetavip : @idda_bi Ha detto che non possono essere messi a paragone, sono due format diversi, uno riguarda prodotti make up q… - CarloneDaniela : RT @MarceVann: @CKaky89 Quando 4 europarlamentari ex M5S non hanno più pagato lo staff comunicazione perchè lavoravano in maniera sbilancia… - GeaPilato : RT @MarceVann: @CKaky89 Quando 4 europarlamentari ex M5S non hanno più pagato lo staff comunicazione perchè lavoravano in maniera sbilancia… - BiagioSiracusa : RT @MarceVann: @CKaky89 Quando 4 europarlamentari ex M5S non hanno più pagato lo staff comunicazione perchè lavoravano in maniera sbilancia… - Kimstellata : RT @MarceVann: @CKaky89 Quando 4 europarlamentari ex M5S non hanno più pagato lo staff comunicazione perchè lavoravano in maniera sbilancia… -