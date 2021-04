Mercato Juve | offerta per Gigio Donnarumma | la reazione del Milan

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilspera sempre di raggiungere un accordo in extremis per il rinnovo dima intanto si è cautelato: secondo la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno bloccato il francese Mike ...

Advertising

tuttosport : Mercato #Juve: ipotesi #Asensio e #Busquets. Ecco chi partirebbe ?? - nicopapa40 : @cicciovalenti Ormai ha creato un gruppo e una mentalità vincente. Se lascia l'Inter si potrà ripetere quello già a… - vitojs92 : RT @Boboj29: Lui, #CeferinOut, dice che la Champions anche senza quelle 4 , Real,Barca,Juve e Milan, sarebbe ugualmente bellissima ,lo vada… - Privilegius : RT @Boboj29: Lui, #CeferinOut, dice che la Champions anche senza quelle 4 , Real,Barca,Juve e Milan, sarebbe ugualmente bellissima ,lo vada… - ilbianconerocom : Gelo #SuperLega, la #Juve può far quadrato con #Real e #Barça sul mercato: due ipotesi di scambio… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juve

Tuttosport

L'addio di Germain potrebbe spingere la dirigenza a trattenere Arek Milik, che piace molto alla Fiorentina e nello scorsoera un'idea dellaLadovrà però prima cedere Szczesny, un compito non semplice considerato che il portiere polacco guadagna quasi 7 milioni di euro a stagione e non ha molte pretendenti. Il Milan spera sempre di ...John Elkann potrebbe non confermare Agnelli come presidente, in tal caso sarebbero difficili le permanenze dei due dirigenti ...Il calciomercato della Roma sarà inevitabilmente legato alle scelte che farà la dirigenza, soprattutto per la panchina giallorossa.