Menu tricolore per la Festa della Liberazione

Domenica 25 aprile si celebrerà la Festa della Liberazione e, per la prima volta dall'apertura del ristorante Opera Ingegno & Creatività, l'executive chef Stefano Sforza ha messo a punto un Menu a domicilio per omaggiare la ricorrenza, che sarà consegnato da venerdì a domenica. Cinque saranno le portate del percorso e due i temi portanti: i tre colori della bandiera e l'italianità degli ingredienti. «In attesa della riapertura, vogliamo far sentire la vicinanza ai nostri clienti» ha dichiarato lo chef, Stefano Sforza. «Abbiamo quindi pensato che non ci fosse occasione migliore della Festa della Liberazione per esprimere questo concetto, in un momento di difficoltà che sta riguardando l'Italia intera».

Ultime Notizie dalla rete : Menu tricolore Menu tricolore per la Festa della Liberazione Le portate del menu Tricolore e italianità degli ingredienti saranno le chiavi principali su cui si giocherà il menu. Se la prima sarà presente nell'aperitivo composto da tre snacks, nel primo piatto ...

Antropologia del buon gusto italiano La forza del Tricolore, a tavola come altrove, sta nella sua unità plurale che ne fa un sistema di ...che cambia e quel che resta del nostro Paese meglio di qualsiasi libro di storia Da ' Fuori menu - ...

