Melissa Satta | «Allenarsi aiuta a stare bene | vedersi meglio | scaricare le tensioni | agisce a 360°»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 aprile 2021) Tennis, paddle, equitazione e wakeboard. Ma anche arti marziali, calcio e, negli ultimi anni, allenamenti fitness condivisi attraverso il format digital #TrainingWithMelissa. A 35 anni, Melissa Satta ha ben tre decenni di variegata attività sportiva alle spalle che la rendono oggi anche un’autorevole fitness influencer. Merito di una grande passione per lo sport – ha infatti praticato karate a livello professionistico per diversi anni, ottenendo per ben due volte il podio nazionale e giocato in una squadra professionistica di calcio – ma anche di un sano bisogno di preservare il suo benessere psicofisico con un’attività fisica costante, nonostante i vari impegni quale madre (di Maddox, 7 anni) e donna di successo. Anche per questa ragione la popolare showgirl è stata scelta come motivational coach di Start 2 Run, una nuova applicazione, ideata dalla società belga Energy Lab, e dedicata a chi desidera approcciarsi al mondo della corsa, ma anche a chi vuole lavorare sulle proprie potenzialità di runner. Estremamente facile da utilizzare, Start 2 Run presenta percorsi di training ideati da professionisti dello sport, offrendo anche la possibilità di collegarsi al proprio Spotify, per allenarsi con la propria musica preferita o le playlist Start 2 Run pre configurate in collaborazione con Sony Music Europe e basati sui BPM (battiti al minuto). Tutti gli allenamenti e gli audio motivazionali presenti nell’app nella sua versione italiana vedono pertanto come protagonista Melissa Satta e la sua voce, a cui è anche dedicato il profilo Instagram @start2run_melissa, in cui vengono condivisi suggerimenti, quote e how to per supportare al meglio tutti gli amanti di Start 2 Run. Ma come si è evoluto nel tempo il rapporto di Melissa con lo sport e quali sono oggi le sue abitudini in fatto di allenamento e benessere? L’abbiamo intervistata.