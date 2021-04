“Mediaset mi ha denunciato”. Guai in arrivo per il famoso conduttore: è successo tutto dopo l’addio all’azienda. Di chi si tratta (Di sabato 24 aprile 2021) A giugno l’addio del noto conduttore sportivo Maurizio Pistocchi, che lascerà la Mediaset dopo 35 anni di carriera, e ne parla, con molto rammarico, in una lunga intervista al Corriere: Anche le storie d’amore belle finiscono, la mia con Mediaset è durata tantissimi anni, ma il rapporto per tanti motivi era stato compromesso da quello che era successo nel 2017. Adesso abbiamo trovato un accordo che è una via sempre migliore rispetto a litigare. Allontanamento involontario Secondo lui l’allontanamento suo e di Paolo Ziliani, altro giornalista, è stato frutto delle pressioni della dirigenza della Juve: Nessuno ha mai smentito questa ricostruzione, quindi evidentemente era vera. Certo è perlomeno strano che un’azienda preferisca pagare dei collaboratori esterni piuttosto ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 24 aprile 2021) A giugnodel notosportivo Maurizio Pistocchi, che lascerà la35 anni di carriera, e ne parla, con molto rammarico, in una lunga intervista al Corriere: Anche le storie d’amore belle finiscono, la mia conè durata tantissimi anni, ma il rapporto per tanti motivi era stato compromesso da quello che eranel 2017. Adesso abbiamo trovato un accordo che è una via sempre migliore rispetto a litigare. Allontanamento involontario Secondo lui l’allontanamento suo e di Paolo Ziliani, altro giornalista, è stato frutto delle pressioni della dirigenza della Juve: Nessuno ha mai smentito questa ricostruzione, quindi evidentemente era vera. Certo è perlomeno strano che un’azienda preferisca pagare dei collaboratori esterni piuttosto ...

