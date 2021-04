“Me l’hanno detto gli inquirenti”. Anna Corona, l’ex moglie del padre di Denise Pipitone, rompe il silenzio (Di sabato 24 aprile 2021) Scomparsa di Denise Pipitone, parla Anna Corona, ex moglie del papà biologico della piccola Denise. La donna risponde al Piera Maggio, in merito a quanto affermato di recente nello studio di Chi l’ha visto?. Le indagini si sono sempre concentrate sui familiari, in particolar modo sulla famiglia di Pietro Polizzi. Nello studio televisivo di Quarto Grado, questa la verità della donna. “Io e le mie figlie non c’entriamo nulla, anzi spero che Denise Pipitone possa ritornare dalla sua mamma”. Parole con cui Anna Corona risponde indirettamente a quanto sottolineato dalla mamma della piccola Denise durante l’ultima ospitata a Chi l’ha visto? programma che da sempre si occupa del caso della scomparsa della ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Scomparsa di, parla, exdel papà biologico della piccola. La donna risponde al Piera Maggio, in merito a quanto affermato di recente nello studio di Chi l’ha visto?. Le indagini si sono sempre concentrate sui familiari, in particolar modo sulla famiglia di Pietro Polizzi. Nello studio televisivo di Quarto Grado, questa la verità della donna. “Io e le mie figlie non c’entriamo nulla, anzi spero chepossa ritornare dalla sua mamma”. Parole con cuirisponde indirettamente a quanto sottolineato dalla mamma della piccoladurante l’ultima ospitata a Chi l’ha visto? programma che da sempre si occupa del caso della scomparsa della ...

