Mazzetta da 6mila euro | lo scambio choc in tribunale

(Di sabato 24 aprile 2021) Stamani i carabinieri hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare. "La magistratura ha gli anticorpi necessari per individuare al suo interno le criticità", è il commento della procura di Lecce

Interrogato in quel frangente il giudice, che era stato trovato in possesso dieuro, aveva ammesso di aver ricevuto del denaro dall'avvocato Chiariello. Il senso di vergogna aveva poi spinto il ...Stamani i carabinieri hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare. "La magistratura ha gli anticorpi necessari per individuare al suo interno le criticità", è il commento della procura di Le ...