Matrimoni e comunioni in zona gialla vietati (anche all'aperto): cosa può cambiare a giugno (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile l'Italia ricomincia a far capolino dopo il lungo lock down di marzo e aprile. In fascia gialla riaprono i ristoranti all'aperto, anche di sera, ma resta... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 aprile 2021) Da lunedì 26 aprile l'Italia ricomincia a far capolino dopo il lungo lock down di marzo e aprile. In fasciariaprono i ristoranti all'di sera, ma resta...

Ultime Notizie dalla rete : Matrimoni comunioni Matrimoni e comunioni in zona gialla vietati (anche all'aperto): cosa può cambiare a giugno Il caso Cile Nel testo del nuovo decreto Covid comunque non ci sono novità sulle celebrazioni religiose (come i matrimoni o le cresime/comunioni) e civili (ad esempio compleanni e le feste di laurea).

Matrimoni e comunioni, le regole per i ricevimenti la prima comunione), stop anche ai party privati e ai ricevimenti come quelli dopo la laurea. Il provvedimento è in vigore fino al 31 luglio e adesso si spera che vengano introdotti dei correttivi per ...

