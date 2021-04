Maternità | le foto che mostrano la bellezza del corpo che cambia

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 aprile 2021) «Inconsciamente ho sempre vissuto la gravidanza come un momento da celare agli occhi degli altri. Col tempo però ho poi scoperto di essere profondamente affascinata dalle donne che decidono di compiere questo passo, le venero al pari di una dea, le considero delle supereroine perché, oggi come non mai, mettere al mondo un figlio non è solo un atto di amore ma anche di coraggio», continua Donatella Nicolini, quest'anno premiata come miglior Maternity Photographer, dalla The Societies of Photographers, tra le principali associazioni mondiali di fotografia. La sua scelta è stata quella di raccontare la gravidanza lontana dagli stereotipi e anzi come un momento di empowerment femminile. Nelle sue immagini le donne mostrano con fierezza ed eleganza il proprio corpo, modellato dalla maternità. «Basti pensare agli hater che insorgono sui social ogni qual volta una donna incinta decide di mostrarsi senza veli o semplicemente in pose che esaltano la sua bellezza e femminilità. Come se l'essere incinta in automatico cancelli l'identità di donna in favore dell'idea di madre che risulta, a mio avviso, ormai arcaica e lontana dai cambiamenti in atto nella società di oggi» .