Massimo e Paolo Ciavarro a Verissimo | il ragazzo confessa | “Non ho ricordi dei miei genitori insieme”

(Di sabato 24 aprile 2021) Intervista a due pernel salotto di. Padre e figlio aprono il loro cuore a Silvia Toffanin, raccontando la storia della loro famiglia a cominciare da un difficile capitolo: la separazione dell’attore da Eleonora Giorgi.il suo più grande rimpianto in seguito all’evento: “Ho un ricordo solo grazie alle fotografie“.si raccontano Ava in scena un’intervista a due, con protagonisti l’attoree il figlio. L’occasione è quella di raccontare a 360° il loro rapporto, dall’infanzia delsino ad oggi, ripercorrendo la ...

Advertising

Scricciolo781 : Silvia che già si è prenotata xchè la prossima intervista sarà con il baby Ciavarro..e concludiamo con Paolo che di… - seby20965914 : RT @Ivy070485: A Paolo piace stare sui social. Ma massimo ciavarro che dice ???? #ciavarrini - seby20965914 : RT @Scricciolo781: 'È questo il periodo più bello della mia vita con la convivenza'Paolo mi hai fatto scendere una lacrimuccia quando però… - valeari88 : RT @Scricciolo781: 'È questo il periodo più bello della mia vita con la convivenza'Paolo mi hai fatto scendere una lacrimuccia quando però… - Scricciolo781 : 'È questo il periodo più bello della mia vita con la convivenza'Paolo mi hai fatto scendere una lacrimuccia quando… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Paolo

... assistente spirituale della Comunità Nuovi Orizzonti che racconta nel libro Tutto ma prete mai, e con l'intervista di coppia conCiavarro e suo figlioche racconteranno a Silvia ...... dopo gli studi dai Padri Marianisti e dai Gesuiti del Collegio(fonda la Lega Missionaria ... nel 1985 Giovanniii lo cita nel corso dell'udienza generale in piazza San Pietro su 'Gli ...Una coppia bellissima Massimo e Paolo Ciavarro, a Verissimo ripercorrono la loro storia di padre e figlio con massima sincerità e i gli inevitabili imbarazzi. Aveva 13 anni Massimo Ciavarro quando ha ...C’è un grande bisogno di spiritualità e di preghiera in quei corridoi ... Non posso poi non accennare alla preziosa reliquia di san Giovanni Paolo II che conserva gelosamente… «Si ho una casula che mi ...