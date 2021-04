Massimo Ciavarro: chi è, età, figlio, Instagram, fidanzata, film, fotoromanzi (Di sabato 24 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Per la loro prima intervista di coppia, arriveranno in studio Massimo Ciavarro e suo figlio Paolo. Massimo Ciavarro: chi è, anni, carriera, successi Massimo Ciavarro è nato a Roma il 7 novembre del 1957. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’70 come protagonista di fotoromanzi per il settimanale Grand Hotel. Ha poi partecipato ad alcune commedie all’italiana come Sapore di mare 2, Grandi Magazzini e Celluloide. Per un periodo è stato lontano dal mondo del cinema e si è dedicato a diverse imprese. Massimo ha fondato un’azienda agricola e si è dedicato poi al settore delle costruzioni, prima di tornare a lavorare sia come attore che come produttore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 aprile 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Per la loro prima intervista di coppia, arriveranno in studioe suoPaolo.: chi è, anni, carriera, successiè nato a Roma il 7 novembre del 1957. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’70 come protagonista diper il settimanale Grand Hotel. Ha poi partecipato ad alcune commedie all’italiana come Sapore di mare 2, Grandi Magazzini e Celluloide. Per un periodo è stato lontano dal mondo del cinema e si è dedicato a diverse imprese.ha fondato un’azienda agricola e si è dedicato poi al settore delle costruzioni, prima di tornare a lavorare sia come attore che come produttore ...

