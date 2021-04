Martina Miliddi: come è morto il padre? il difficile rapporto con la madre, chi è? (Di sabato 24 aprile 2021) Martina Miliddi è una ballerina appena uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. La ragazza è stata eliminata nella puntata del 17 aprile dopo aver ottenuto l’accesso alla fase finale del programma. Oggi , sabato 24 aprile, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lei. La vita di Martina Miliddi è stata sconvolta 10 anni fa quando purtroppo e all’improvviso è venuto a mancare suo padre. Martina ha sofferto tantissimo per la morte del padre perché era molto legata a lui. Il papà di Martina è morto in un incidente stradale e lei lo ha definito come un dolore che non gli ha mai dato tregua. Ecco le sue parole nella ... Leggi su puglia24news (Di sabato 24 aprile 2021)è una ballerina appena uscita dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. La ragazza è stata eliminata nella puntata del 17 aprile dopo aver ottenuto l’accesso alla fase finale del programma. Oggi , sabato 24 aprile, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lei. La vita diè stata sconvolta 10 anni fa quando purtroppo e all’improvviso è venuto a mancare suoha sofferto tantissimo per la morte delperché era molto legata a lui. Il papà diin un incidente stradale e lei lo ha definitoun dolore che non gli ha mai dato tregua. Ecco le sue parole nella ...

