Martina Miliddi chi è la ballerina di latino americano eliminata da amici (Di sabato 24 aprile 2021) Martina Miliddi è la giovane ballerina di latino-americano che è stata eliminata da amici 2021, programma condotto da Maria de Filippi che ha scelto come giudici: Stefano de Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. La giovane sarà presente, oggi 24 aprile, negli studi di Verissimo per raccontare di lei e della sua esperienza nel programma. Racconterà i momenti difficili della sua vita e la passione per la danza che l’ha sempre caratterizzata. Nello studio di Silvia Toffanin, inoltre, raccontar dei rapporti instaurati e del rapporto con il cantante Aka7even. Classe 2000 è originaria di Cagliari e ha raccontato che la sua passione per la danza è iniziata fin da quando era piccola. Infatti, alla giovane età di cinque anni guardava Striscia la Notizia insieme a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021)è la giovanediche è statada2021, programma condotto da Maria de Filippi che ha scelto come giudici: Stefano de Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash. La giovane sarà presente, oggi 24 aprile, negli studi di Verissimo per raccontare di lei e della sua esperienza nel programma. Racconterà i momenti difficili della sua vita e la passione per la danza che l’ha sempre caratterizzata. Nello studio di Silvia Toffanin, inoltre, raccontar dei rapporti instaurati e del rapporto con il cantante Aka7even. Classe 2000 è originaria di Cagliari e ha raccontato che la sua passione per la danza è iniziata fin da quando era piccola. Infatti, alla giovane età di cinque anni guardava Striscia la Notizia insieme a ...

Advertising

pazzaXamici20 : RT @martieaka: Sentendomi male per Martina Miliddi. Io Aka lo capisco proprio, guardatela cioè, come si può non innamorarsi di questi occhi… - martinamilily : RT @maniconio: Io che parlo di Martina Miliddi - lamescolanza : Martina Miliddi rivela: 'La storia con Aka7even si è conclusa all’interno della scuola di Amici' - mili_aka : RT @martieaka: Sentendomi male per Martina Miliddi. Io Aka lo capisco proprio, guardatela cioè, come si può non innamorarsi di questi occhi… - mili_aka : RT @Nadiii120804: Pure verissimo sa chi ha dominato lo share dei daytime, Martina Miliddi wolrd domination #Amici20 -