Marta Flavi | «70 anni? Il meglio deve ancora venire»

(Di sabato 24 aprile 2021) Questo articolo è pubblicato sul numero 17 di Vanity Fair in edicola fino al 27 aprile 2021 Vivo in un lussuoso palazzo in centro a Roma, le pareti di casa sono spesse dai 60 agli 80 centimetri: il wi-fi fa schifo. Durante il lockdown qui eravamo tutti a urlare sul balcone, ma non per cantare o battere le mani, perché proprio dentro non prende. Perciò le chiedo di fare l’intervista al telefono fisso, non perché io sia rimbambita e non sappia usare la tecnologia». Marta Flavi travolge con il suo fiume di parole e risate. Ha compiuto 70 anni il 9 aprile, ma potete toglierne almeno venti in quanto a vitalità, allegria e forma fisica. Se ve la ricordate ad Agenzia Matrimoniale, quando su Canale 5 negli anni ’90 faceva incontrare chi voleva trovare l’amore, sappiate che è praticamente identica. Grazie a un laser antirughe, ai geni della madre «da cui ho ereditato gambe meravigliose» e soprattutto a una teoria infallibile in materia di felicità. Prima avevamo Agenzia Matrimoniale, ma anche Tra moglie e marito, Il gioco delle coppie. Ora ci sono le app di dating. Usa Tinder?«Guardi, io mi sono organizzata così: ho una rete di amici molto forti e presenti, una banca d’affetto incredibile costruita in anni. Mai avuto un senso di solitudine. Sarà che sono stata tirata su come un militare, dovevo sempre dimostrare di saper fare le cose. Così, anche quando sono single, come oggi, esco, faccio altro. Un po’ il sesso non ha più l’importanza di prima, un po’ lo vivo come qualcosa legato a un amore. Cercarlo con un’app non mi intriga». Sta ancora insieme al notaio di Milano con il quale si diceva molto felice?«No, è finita. L’ultimo è stato un signore scozzese, molto distinto, sembrava Sean Connery. Ma la quarantena ci ha divisi e io che non sono una che fa sexting davanti a uno schermo non ho più proseguito». È una che lascia?«Non sono fatta per la vita matrimoniale, e in generale non sono capace di avere una relazione duratura, funziono meglio da fidanzata, mi succede da sempre». Però Maurizio Costanzo lo ha sposato.«Sa, uno almeno una volta nella vita pensa di riuscire. Ma io sono stata educata nella libertà, nel concetto di fare sempre quello che volevo». I suoi fratelli sono come lei, quindi?«Assolutamente no. Sia mio fratello che mia sorella sono sposati con la stessa persona da anni, e hanno figli». Quindi lei…«Ho preso da zio Arturo. Non reggeva e doveva andarsene, sempre innamorato di quella che veniva dopo. Poi avevamo anche un altro prozio, che aveva mollato moglie e figli per il suo autista… Ma quella è un’altra storia che serve a far capire come da noi tutto fosse considerato normale, le scelte personali erano sacre. Comunque: vuole sapere come è finita con il notaio?». Mi dica.«Non eravamo molto bene assortiti. Io, che pur vengo da una famiglia borghese, non potevo competere con lui, di una famiglia dell’establishment milanese borghesissimo. Così un giorno stavo in questa casa meravigliosa, vista Duomo. Era bello anche Tommy, il cameriere filippino. Dentro di me sento una voce che mi fa: sì, è tutto molto bello, ma tu che c’entri? Ho chiamato il taxi e sono tornata a Roma». Che cos’è quell’anello che porta sull’anulare sinistro?«Una storia d’altri tempi: mia mamma aveva degli orecchini preziosi, quando io e mia sorella abbiamo compiuto 18 anni ce ne ha regalato uno a testa, montato su un anello. Ma non è la sola eredità che ci ha lasciato». Che cos’altro?«Mia madre era di una bellezza assoluta, era amica di Visconti che le ha chiesto tutta la vita di fare l’attrice e lei non lo ha mai accontentato. Era una veneta di un metro e 78, figlia di una tedesca. Io sono una tappa di un metro e 62, ma la linea l’ho presa da lei. Non ho cellulite». Le fanno molti complimenti sui social.«E anche per strada. Sto accanto a piazza del Popolo, un posto pieno di bottegucce, e ci sta il macellaro Annibale che vendeva la carne a Fellini e a Gassman e che ogni volta che passo mi grida: “’A Marta, sei la più bella settantenne d’Italia”. Questa è Roma pura, io la adoro». Sul suo profilo Instagram colleziona foto praticamente solo di sé stessa: vanità?«Ho iniziato a usarlo di più durante la pandemia ed ero sempre sola». Fotografandosi che cosa ha scoperto di Marta Flavi?«Che mi piaccio molto dentro e fuori». Ha detto di essersi rifatta il naso, da ragazza: adesso le piace?«Insomma… Dopo non ha più funzionato molto e un po’ si è stortato. Ma farlo, anche se è stato difficilissimo, mi ha fatto stare così bene che non mi sono mai pentita». Perché «difficilissimo»?«Costava oltre quattro milioni di lire, all’epoca era tanto per me che ero una studentessa di 21 anni. Quindi per un lungo periodo ho sottratto da un armadio l’argenteria di famiglia, che rivendevo di nascosto. Raggiunta la cifra ho iniziato a farmi vedere da alcuni chirurghi, che mi scattavano le foto, poi tornavo alla seconda visita e iniziavano a titubare, incerti. Quando uno, alla mia affermazione che volevo farlo per sentirmi meglio, mi disse “il cimitero è pieno di gente che voleva stare meglio”, capii che c’era lo zampino di mio padre, che li richiamava e gli diceva di non assecondarmi. Mi amava moltissimo e continuava a dire che quel naso lungo e stretto, con la gobbetta, era un tratto distintivo. Alla fine ce l’ho fatta, ma lui non mi ha voluto guardare per un anno». Altri difetti?«Non me ne vedo. Ho sempre avuto una bella pelle». Il suo viso sembra senza una ruga.«Mai fatti lifting o punture di botulino, io uso un laser che spiana le rughe, si fa una volta al mese per tre mesi». Costa?«È caro, sì. Ma forse meno dei filler. La mia fortuna è che non prendo mai il sole. Durante un mio innamoramento, verso i 30 anni, questo ragazzo mi porta alle Maldive quindici giorni. Torno in Italia, vado dal parrucchiere che mi fa: Marta, quanto sei bianca! Lì ho capito che non mi abbronzavo e non mi sarei mai più abbronzata». Come si tiene in forma a 70 anni?«Faccio poca ginnastica, ma da sempre. E ho un solo vizio, la cioccolata: il frigo ne è strapieno, in borsa ho sempre almeno due stecche di cioccolato. Mai riuscita a smettere, le porto dietro anche con 50 gradi. È il mio piacere proibito, del resto non fumo, non mi drogo, non faccio orge, vado a letto presto e non bevo alcol». Su Instagram ha mostrato un brindisi di compleanno di «bollicine analcoliche», in effetti.«Fantastico vero? C’è questa mia amica che produce prosecco, però per i mercati arabi fa queste magnum d’oro e d’argento, dentro c’è una specie di succo d’uva frizzante, così me ne posso scolare anche una bottiglia. Ha una vaga idea di gazzosa. Lo compro sempre, nonostante la disapprovazione delle mie radici venete». Ha festeggiato anche annunciando che aveva fatto il vaccino.«Sì, AstraZeneca, e non ho avuto nessun fastidio. Credo nei vaccini da sempre, avrei fatto anche quello turco senza autorizzazione. La vivo come un gesto di vita, purtroppo conosco persone che non ce l’hanno fatta». È morto di Covid qualcuno che conosceva?«Un amico di Milano, ingegnere, 46 anni, faceva tutti gli anni la Parigi-Dakar in moto, figli piccoli. E un amico di Roma. Quando mi sono vaccinata ho pianto: pensavo a loro». Pausa. Non trattiene le lacrime. «Ci sono due cose che mi ha fatto capire il Covid. Prima di tutto che veramente viviamo sulle sabbie mobili, tutto è mutevole, tutto può sparire. Il senso di impotenza che ci ha regalato non l’ho avuto neanche quando è morta mia madre, che è stata per tanto tempo malata. E poi la diffidenza, il vedere il vicino come un ipotetico nemico che ti può infettare. Non resteranno le macerie di una guerra, ma quelle delle relazioni». Lei ha un lato spirituale?«Sono credente ma non osservante. A 40 anni ho capito che la vita, anche se è lunghissima, è sempre corta, perché il tempo è prezioso». Perché a 40 anni?«Perché era stato male mio padre, che poi si è ripreso. Lì ho realizzato davvero quanto tempo perdiamo, dietro agli invidiosi, per esempio. Così ho imparato a tagliare fuori le presenze tossiche, e sono diventata una donna pronta a tutto per salvarmi la vita. Ora cerco solo di circondarmi di persone forti, presenti». Ha realizzato tutti i suoi sogni?«Ho avuto una bella vita, anche se con grandi dolori». Quali?«Tra i 30 e i 40 anni ho cercato disperatamente di avere un figlio, mi sento molto madre, mio nipote Pier, che ora ha 26 anni e vive a Londra, mi chiama “mamma mamma”. Ho subito quattro operazioni e fatto tutto quello che all’epoca si poteva fare, ma forse la tecnologia era ancora indietro. Sono andata avanti, ho continuato a lavorare». Erano gli anni ’80, quelli in cui lei esordiva in tv. Come ci è arrivata?«Avevo accompagnato una mia amica a un provino, ma presero me». È il cliché dei cliché!«Ma è vero. Io mi ero laureata in psicologia con non troppo entusiasmo, non facevo molto. Una mia amica mi dice di accompagnarla a questo casting dove cercavano una ragazza alta e mora. Io ero piccola e pure bionda, quindi sono andata e mi sono messa a chiacchierare con tutti, ero rilassata, sapevo che non era la mia giornata. Invece mi scelsero in mezzo a 150 alte e more». La sua amica si arrabbiò?«No, ma mi disse: la prossima volta, se cercano una nera, porto mia zia che sembra cinese». Poi che successe?«Ho iniziato a fare programmi per bambini per l’editore Rusconi, ho lanciato i cartoni animati giapponesi. Poi ho fatto Linea Verde, un periodo bellissimo di viaggi, il giovedì scoprivo se andavo a Stoccolma o a Marrakech». Poi c’è stato il grande successo di Agenzia Matrimoniale, come ci è arrivata?«Bisogna fare una premessa. Io non volevo fare tv, volevo stare in America». In che senso?«Come dicevo prima, non amavo tanto studiare, quindi mio padre mi spedì a Washington per imparare l’inglese, da un suo amico. Era una famiglia molto facoltosa, lui era uno degli avvocati del presidente Carter. Uscivo con gli artisti di Georgetown e mi divertivo un sacco, la sera tornavo e loro mi dicevano: quello è un posto di perdenti. Lì ho capito quanto fossi fortunata, nessuno a casa mia valutava gli altri in base al successo e ai soldi. Sono figlia di un ebreo, tra i primi iscritti al partito comunista. Dopo tre mesi, non avendo la green card sono comunque dovuta tornare. Ma avevo imparato la lingua». Che cosa c’entra con la sua carriera televisiva?«Che anni dopo sono tornata e mi sono un po’ studiata la tv. C’erano programmi pazzeschi, mi ricordo una televendita con una vecchia che stava in un letto e vendeva lenzuola, camicie da notte. E poi c’era questo programma, Friends and pets: pensavo di rientrare in Italia e proporlo a qualche tv, farmi pagare il format e tornare in America. Non avevo idea di come funzionasse. Lo proposi a Maurizio Costanzo, ma lui non ci credeva. Il programma non si fece, ma iniziò la nostra relazione». Adesso le piacerebbe tornare in tv con un suo programma?«Sì, un programma con i bambini protagonisti, perché sono la verità e l’intelligenza, hanno un mondo meraviglioso da cui si può imparare. Ma non sono mai stata ambiziosa, sono contenta di quello che ho fatto, quindi se succede bene, sennò va bene lo stesso. Sono per il vivi e lascia vivere. I prossimi dieci anni saranno i migliori, io ci credo, attiriamo l’energia che emettiamo». Lei è sempre così serena?«Se sono triste cerco di analizzarmi e tolgo tutte le parti inutili che non sono vere, i pensieri creati dalla nostra mente ma che non sono reali. Non mi crogiolo nella tristezza ma non la ostacolo, piuttosto la ridimensiono, sapendo benissimo che domani è un altro giorno». Da dove le viene questa saggezza?«Dico sempre che da piccola ho bevuto latte e bellezza. Una cosa che viene sempre dalla mia famiglia, che conta tre deportati a Dachau: avevamo questo senso di precarietà ma anche di celebrare le cose belle, benché piccole. Ricordo che mia madre, quando stava male prima di morire, mi diceva che voleva un cucchiaino di gelato. Il giorno dopo ne voleva un altro. Poi mi guardava e diceva: ma questo è buonissimo, molto meglio di quello di ieri».