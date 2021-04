Maria De Filippi: sapete che lavoro voleva fare da giovane? | L’incredibile rivelazione (Di sabato 24 aprile 2021) Maria De Filippi è sicuramente la conduttrice più famosa delle reti Mediaset. Ogni suo programma raggiunge picchi di share elevatissimi e i protagonisti delle sue trasmissioni sono tra i più amati dal pubblico italiano. Ma sapete che lavoro avrebbe voluto fare da giovane? La rivelazione ha veramente delL’incredibile! Maria De Filippi-Political24Maria De Filippi è una di quelle conduttrici dalle mani d’oro, che è riuscita negli anni a conquistarsi la stima e l’affetto di milioni di telespettatori. Conosciuta soprattutto per i suoi programmi di spicco come ‘C’è Posta per Te’, ‘Uomini e Donne’, ‘Temptation Island’ e ‘Amici’, è ad oggi la presentatrice di punta del panorama televisivo e ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 aprile 2021)Deè sicuramente la conduttrice più famosa delle reti Mediaset. Ogni suo programma raggiunge picchi di share elevatissimi e i protagonisti delle sue trasmissioni sono tra i più amati dal pubblico italiano. Macheavrebbe volutoda? Laha veramente delDe-Political24Deè una di quelle conduttrici dalle mani d’oro, che è riuscita negli anni a conquistarsi la stima e l’affetto di milioni di telespettatori. Conosciuta soprattutto per i suoi programmi di spicco come ‘C’è Posta per Te’, ‘Uomini e Donne’, ‘Temptation Island’ e ‘Amici’, è ad oggi la presentatrice di punta del panorama televisivo e ...

Advertising

EricaDoddo : RT @leggoit: #Milva, Cristiano Malgioglio senza parole per la morte: «Faccio un appello a Maria De Filippi» - TweetNotizie : Milva, Cristiano Malgioglio senza parole per la morte: «Faccio un appello a Maria De Filippi» - Italia_Notizie : Milva morta, Cristiano Malgioglio: “Ho il cuore rotto”. Poi lancia un appello a Maria De Filippi - IsaeChia : #Amici di Maria De Filippi, un’ex concorrente del #GfVip 5 si candida per il talent show #amici20 - daqstudio : Amici20 Studi Titanus-Elios Roma Produzione: Fascino pgt Regia: Andrea Vicario Conduzione: Maria De Filippi Coreog… -