Marche in zona gialla da lunedì, l'ordinanza di Acquaroli e le nuove regole del decreto riaperture. Ecco cosa cambia (Di sabato 24 aprile 2021) ANCONA - Da lunedì le Marche tornano in zona gialla : l'ufficialità è arrivata ieri dalla cabina di regia che ha analizzato i dati ma anche dal presidente della Regione Francesco Acquaroli che lo ha ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 24 aprile 2021) ANCONA - Daletornano in: l'ufficialità è arrivata ieri dalla cabina di regia che ha analizzato i dati ma anche dal presidente della Regione Francescoche lo ha ...

Advertising

infoitinterno : Calano i contagi, indice Rt a 0.69 Le Marche in zona gialla da lunedì - NewRadioStarMar : Francesco Acquaroli il presidente della Regione MARCHE,ha comunicato attraverso i canali social, che la nostra Regi… - infoitinterno : Le Marche in zona gialla Green pass, riaperture e spostamenti: ecco cosa cambia dal 26 aprile - infoitinterno : Da lunedì 26 aprile la Regione Marche torna in zona gialla: la conferma di Acquaroli - infoitinterno : Le Marche ritornano in zona gialla dal 26 aprile: la conferma arriva da Acquaroli -