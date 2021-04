Mara Venier e Katia Ricciarelli, un’amicizia sfortunata: ecco il perché (Di sabato 24 aprile 2021) Le due famose donne del mondo dello spettacolo sono tra loro molto amiche. Tuttavia in passato non sono state così fortunate insieme Mara Venier (Instagram)Quella che corre tra Mara Venier e Katia Ricciarelli è un’amicizia di ormai vecchia data. Entrambi nate in Veneto, hanno dedicato alla carriera gran parte della loro vita. Recentemente la cantante è stata ospite della “zia” durante le riprese della sua storica trasmissione, “Domenica In”. Qui hanno ripercorso alcuni passi della loro amicizia e della vita privata della Ricciarelli, la quale però ha avuto anche qualcosa da dire in riferimento ad una tematica che sta tenendo banco da qualche mese. L’artista infatti, si è lamentata con la sua regione per il ritardo nelle vaccinazioni. ... Leggi su kronic (Di sabato 24 aprile 2021) Le due famose donne del mondo dello spettacolo sono tra loro molto amiche. Tuttavia in passato non sono state così fortunate insieme(Instagram)Quella che corre tradi ormai vecchia data. Entrambi nate in Veneto, hanno dedicato alla carriera gran parte della loro vita. Recentemente la cantante è stata ospite della “zia” durante le riprese della sua storica trasmissione, “Domenica In”. Qui hanno ripercorso alcuni passi della loro amicizia e della vita privata della, la quale però ha avuto anche qualcosa da dire in riferimento ad una tematica che sta tenendo banco da qualche mese. L’artista infatti, si è lamentata con la sua regione per il ritardo nelle vaccinazioni. ...

