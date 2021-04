Malpensa | fermati tre passeggeri con 190mila euro in contanti | il denaro nascosto nei pacchi di farina – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 aprile 2021) I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli e i militari del Gruppodella Guardia di finanza hanno fermato nello scalo varesino tre, sorpresi concontante non dichiarato per un valore complessivo di oltre. Il primo passeggero, di nazionalità libanese, in arrivo da Beirut, ha sostenuto di avere con sé quasi 50mila, ma il controllo effettuato sui bagagli ha permesso di rinvenire somme non dichiarate per complessivi oltre 67mila. Si è proceduto quindi alla contestazione dell’illecito e al sequestro amministrativo di 28.620. Il secondo passeggero, di nazionalità nigeriana, in partenza per Lagos, fermato per il controllo, ha affermato di avere con sé 5mila. Le banche dati hanno ...