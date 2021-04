M5S | Giuseppe Conte sulla separazione con la piattaforma Rousseau

(Di sabato 24 aprile 2021) L’ex presidente del Consiglio e attuale capo politico in pectore del M5S,, si è espressotra il partito e. M5S,: “trasferisca i dati degli iscritti al M5S. La frattura non è una partita contabile” su Notizie.it.

Inizia così il lungo post dell'ex premierConte, che con un pocchio guarda al prossimo ... Per il nuovoè necessario avere i dati di Rousseau - 'll percorso di rifondazione e rinnovamento ...... per la prima volta, interviene su un tema di governo da leader del. 24 apr 19:12 Telefonata ... Lo scrive su FacebookConte.L’ex presidente del Consiglio e attuale capo politico in pectore del M5S, Giuseppe Conte, si è espresso sulla separazione tra il partito e Rousseau.Continualo scontro tra il M5s e l’associazione Rousseau. In campo, scende anche il leader in pectore dei pentastellati. “Il percorso di rifondazione e rinnovamento del Movimento 5 Stelle, a cui sto la ...