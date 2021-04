M5s, Conte ufficializza il divorzio da Rousseau: ‘Gestione tecnica sia distinta dalla direzione politica, va evitato rischio di ingerenze esterne’ (Di sabato 24 aprile 2021) La strada del nuovo Movimento 5 stelle targato Giuseppe Conte è tracciata. Dopo che ieri è scaduto l’ultimatum di Rousseau sul versamento di 450mila euro di arretrati da parte degli eletti e la decisione dell’associazione di tagliare i ponti con il Movimento, ora è l’ex premier a certificare definitivamente la rottura. Con un lungo post su Facebook, in cui non viene risparmiata qualche critica indiretta a Davide Casaleggio, il leader in pectore dei pentastellati si dice “dispiaciuto” del fatto che “le strade del Movimento 5 Stelle e di Rousseau si sono divise“. “Personalmente auspicavo che si potesse trovare il modo di continuare ad andare avanti insieme, con la volontà comune di collaborare, ma nel segno della massima trasparenza e con una più chiara e netta distinzione di ruoli“, si legge. “Questo era il vero tema in gioco, e nessuno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) La strada del nuovo Movimento 5 stelle targato Giuseppeè tracciata. Dopo che ieri è scaduto l’ultimatum disul versamento di 450mila euro di arretrati da parte degli eletti e la decisione dell’associazione di tagliare i ponti con il Movimento, ora è l’ex premier a certificare definitivamente la rottura. Con un lungo post su Facebook, in cui non viene risparmiata qualche critica indiretta a Davide Casaleggio, il leader in pectore dei pentastellati si dice “dispiaciuto” del fatto che “le strade del Movimento 5 Stelle e disi sono divise“. “Personalmente auspicavo che si potesse trovare il modo di continuare ad andare avanti insieme, con la volontà comune di collaborare, ma nel segno della massima trasparenza e con una più chiara e netta distinzione di ruoli“, si legge. “Questo era il vero tema in gioco, e nessuno ...

