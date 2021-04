Lutto nella musica italiana, è venuta a mancare una delle artiste più amate (Di sabato 24 aprile 2021) Una notizia terribile ha colto di sorpresa tutto il mondo musicale italiano. La nota cantante Milva è morta. Milva (GettyImages)Una notizia terribile ha colto di sorpresa tutti nel mondo della musica. Poco fa, infatti, è arrivato l’annuncio della morte di Milva. La cantante nel corso del Festival di Sanremo del 2018 aveva ricevuto il Premio alla carriera, che era stato ritirato sul palco dell’Ariston dalla figlia Martina Corgnati. Nata Ilvia Maria Biolcati, Milva, è stata attiva nel mondo della musica dal 1958 sino al 2012. Negli anni ha partecipato anche ad alcuni film e a moltissimi spettacoli teatrali. Amata in tutto il mondo, decise all’inizio del 2013 di ritirarsi definitivamente dalle scene. Nel 2018, grazie ad un’idea di Cristiano Malgioglio, si decise di assegnare un premio alla carriera a Milva al Festival ... Leggi su chenews (Di sabato 24 aprile 2021) Una notizia terribile ha colto di sorpresa tutto il mondole italiano. La nota cantante Milva è morta. Milva (GettyImages)Una notizia terribile ha colto di sorpresa tutti nel mondo della. Poco fa, infatti, è arrivato l’annuncio della morte di Milva. La cantante nel corso del Festival di Sanremo del 2018 aveva ricevuto il Premio alla carriera, che era stato ritirato sul palco dell’Ariston dalla figlia Martina Corgnati. Nata Ilvia Maria Biolcati, Milva, è stata attiva nel mondo delladal 1958 sino al 2012. Negli anni ha partecipato anche ad alcuni film e a moltissimi spettacoli teatrali. Amata in tutto il mondo, decise all’inizio del 2013 di ritirarsi definitivamente dalle scene. Nel 2018, grazie ad un’idea di Cristiano Malgioglio, si decise di assegnare un premio alla carriera a Milva al Festival ...

