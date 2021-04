Lutto nel mondo della musica | morta Milva | la ‘Rossa’ della canzone

(Di sabato 24 aprile 2021)nel, meglio conosciuta come “La Rossa”, èoggi, all’età di 81 anni, nella sua abitazione di Milano. La cantante, considerata una delle voci più importanti del panoramale italiano, avrebbe compiuto 82 anni il prossimo luglio, ma era affetta da una malattia che se l’è portata via. Ad annunciare la scomparsa la figlia, la critica d’arte Martina Corgnati. su Il CorriereCittà.

Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ricorda Milvagiorno della sua scomparsa.E' una giornata molto triste per il nostro paese. Ci lascia oggi Milva ed è lutto per il mondo della musica e dello spettacolo! Tantissimi i messaggi arrivati sui social dopo la notizia della morte de ...È morta Milva: la cantante originaria di Goro, una voce leggendaria della musica italiana, si è spenta all'età di 81 anni.