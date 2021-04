L’uso della cannabis in gravidanza danneggia il feto (Di sabato 24 aprile 2021) Un nuovo studio su quasi 5 milioni di nati vivi registrati in California dal 2001 al 2012 ha scoperto che i bambini nati da madri a cui è stato diagnosticato un consumo di cannabis durante il parto avevano maggiori probabilità di sperimentare esiti negativi per la salute, tra cui nascita pretermine e basso peso alla nascita, rispetto ai bambini nati da madri senza diagnosi di disturbo da consumo di cannabis. L’analisi, pubblicata su Addiction e finanziata dal National Institute on Drug Abuse (NIDA), parte del National Institutes of Health, si aggiunge a un crescente corpus di prove che l’esposizione prenatale alla cannabis (marijuana) può essere associata a scarsi esiti alla nascita e fa luce sulla salute dei neonati un anno dopo la nascita. Recenti studi hanno dimostrato che L’uso di cannabis ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 24 aprile 2021) Un nuovo studio su quasi 5 milioni di nati vivi registrati in California dal 2001 al 2012 ha scoperto che i bambini nati da madri a cui è stato diagnosticato un consumo didurante il parto avevano maggiori probabilità di sperimentare esiti negativi per la salute, tra cui nascita pretermine e basso peso alla nascita, rispetto ai bambini nati da madri senza diagnosi di disturbo da consumo di. L’analisi, pubblicata su Addiction e finanziata dal National Institute on Drug Abuse (NIDA), parte del National Institutes of Health, si aggiunge a un crescente corpus di prove che l’esposizione prenatale alla(marijuana) può essere associata a scarsi esiti alla nascita e fa luce sulla salute dei neonati un anno dopo la nascita. Recenti studi hanno dimostrato chedi...

Advertising

davidallegranti : Chiedo a @LegaSalvini di rimuovere questa card: non ho mai autorizzato l'uso della mia immagine per attività di com… - davidallegranti : Chiedo anche a @Noiconsalvini di rimuovere questa card: non ho mai autorizzato l'uso della mia immagine per attivit… - LiciaRonzulli : Rinviato a giudizio per aver difeso i confini italiani. La stessa ipotesi di reato per cui un’altra procura ha chie… - raffaellamucci1 : RT @Gianmar26145917: #TG4, #ANM si oppone alla commissione parlamentare contro l'uso politico della giustizia: 'Si vuole far passare che la… - AlexSanna38 : RT @Gianmar26145917: #TG4, #ANM si oppone alla commissione parlamentare contro l'uso politico della giustizia: 'Si vuole far passare che la… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uso della Intelligenza artificiale: le nuove regole europee che disciplinano l'uso della tecnologia Cyber Security 360