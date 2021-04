L' Università in campo nella lotta al terrorismo islamico

Leggi su panorama

(Di sabato 24 aprile 2021) Mentre in Italia si susseguono le espulsioni e gli arresti di terroristi islamici in Francia si piange l'ennesima morte di una funzionaria di polizia di 49 anni uccisa all'interno del suo commissariato da un tunisino (ucciso durante l'attacco) che l'ha colpita con una coltellata alla gola al grido (secondo alcuni testimoni) di "Allah è grande" alle 14 e 20 di venerdì a Rambouillet, comune francese di 26.971 abitanti situato nel dipartimento degli Yvelinesregione dell'Île-de-France. Dopo la brillante operazione dello scorso 21 aprile avvenuta a Sparanise, in provincia di Caserta, dove è stato catturato il 28enne cittadino albanese Endri Elezi, responsabile di aver fornito armi a Mohamed Lahouaiej-Bouhlel autore del terribile attentato terroristico rivendicato dall'ISIS commesso il 14 luglio 2016 a Nizza (84 morti e circa 200 feriti), ...