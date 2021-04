L’ultimo saluto alla famiglia | poi il drammatico gesto

Leggi su chenews

(Di sabato 24 aprile 2021) Dramma a Vicenza:‘ciao’ a mamma e papà, poi l’epilogo che nessuno si aspettava. Cos’è successo. Dramma, ambulanza – immagine di repertorio (AdobeStock) Quando una persona muore è sempre una tragedia, ma lo è ancora di più quando si tratta di suicidio. In questi casi, infatti, un’ombra scura cala su chi le voleva bene e tante domande si addensano nella mente di queste persone. Purtroppo un altro dramma si è consumato nelle scorse ore in Veneto. Il tutto è accaduto durante la notte, su quello che è stato ribattezzato dgente del luogo “il ponte della morte”. Una ragazza di appena 20 anni, infatti, ha deciso di togliersi la vita tra Foza e Enego, sull’Altopiano di Asiago. Intorno a mezzanotte era stata segnalata una vettura ferma sul ponte Valgadena. Unadistrutta, nessuna spiegazione per il ...