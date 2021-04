L’ultima apparizione di Milva nel video all star Domani è Primavera di Dario Gay per l’emergenza Covid (Di sabato 24 aprile 2021) A poche ore dalla tragica notizia della sua scomparsa ricordiamo L’ultima apparizione di Milva. La Pantera di Goro aveva abbandonato le scene dal 2013 per l’aggravarsi della sua malattia. La cantante aveva rilasciato la sua ultima intervista televisiva a L’Arena di Massimo Giletti il 31 ottobre 2010 per poi confessarsi al Corriere Della Sera nel luglio 2019 per L’ultima intervista in assoluto, in occasione dei suoi 80 anni. L’ultima apparizione di Milva L’ultima apparizione di Milva nel mondo dello spettacolo, tuttavia, risale al 3 maggio 2020 in occasione del video ufficiale di Domani è Primavera di Dario Gay, un progetto all ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 aprile 2021) A poche ore dalla tragica notizia della sua scomparsa ricordiamodi. La Pantera di Goro aveva abbandonato le scene dal 2013 per l’aggravarsi della sua malattia. La cantante aveva rilasciato la sua ultima intervista televisiva a L’Arena di Massimo Giletti il 31 ottobre 2010 per poi confessarsi al Corriere Della Sera nel luglio 2019 perintervista in assoluto, in occasione dei suoi 80 anni.didinel mondo dello spettacolo, tuttavia, risale al 3 maggio 2020 in occasione delufficiale didiGay, un progetto all ...

Advertising

rick_orso : RT @eurodevotion: L'ultima apparizione ad una Final Four dell'Olimpia Milano risale al 1992. Teatro delle finali fu Istanbul. - LucaNardo97 : RT @eurodevotion: L'ultima apparizione ad una Final Four dell'Olimpia Milano risale al 1992. Teatro delle finali fu Istanbul. - mcarniglia20 : L'ultima apparizione ad una Final Four dell'Olimpia Milano risale al 1992. Teatro delle finali fu Istanbul. - antoteven : L'ultima apparizione ad una Final Four dell'Olimpia Milano risale al 1992. Teatro delle finali fu Istanbul. - marzagalia : L'ultima apparizione ad una Final Four dell'Olimpia Milano risale al 1992. Teatro delle finali fu Istanbul. -