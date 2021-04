L’orrore nel racconto della mamma della 12enne disabile pestata dalle bulle: “Poteva morire” (Di sabato 24 aprile 2021) L’orrore e il dolore traboccano nel racconto della mamma della 12enne disabile pestata dalle bulle. Un pestaggio e un’aggressività brutali, quelle inferte alla ragazzina disabile appena 12enne, che la madre della piccola ricostruisce in un’intervista al Messaggero senza insistere su particolari macabri, ma che sconcerta proprio per la portata di dolore che esprime con grande compostezza e massimo equilibrio narrativo. Una misura che, però, si intuisce sin dalle prime battute della conversazione giornalistica, non prescinde dallo sgomento e dallo choc che l’evento ha ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021)e il dolore traboccano nel. Un pestaggio e un’aggressività brutali, quelle inferte alla ragazzinaappena, che la madrepiccola ricostruisce in un’intervista al Messaggero senza insistere su particolari macabri, ma che sconcerta proprio per la portata di dolore che esprime con grande compostezza e massimo equilibrio narrativo. Una misura che, però, si intuisce sinprime battuteconversazione giornalistica, non prescinde dallo sgomento e dallo choc che l’evento ha ...

EnricoLetta : Drammatiche le notizie della sciagura nel #Mediterraneo. L’orrore deve spingerci ad agire. A non essere silenti. A… - Fusillide : RT @EnricoLetta: Drammatiche le notizie della sciagura nel #Mediterraneo. L’orrore deve spingerci ad agire. A non essere silenti. A non gi… - MisterfabiFabio : RT @EnricoLetta: Drammatiche le notizie della sciagura nel #Mediterraneo. L’orrore deve spingerci ad agire. A non essere silenti. A non gi… - tinas48 : RT @EnricoLetta: Drammatiche le notizie della sciagura nel #Mediterraneo. L’orrore deve spingerci ad agire. A non essere silenti. A non gi… - RoDa27897992 : RT @EnricoLetta: Drammatiche le notizie della sciagura nel #Mediterraneo. L’orrore deve spingerci ad agire. A non essere silenti. A non gi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’orrore nel Werewolves Within: l'horror comedy basato sul videogame Ubisoft, tra paura e risate Sky Tg24