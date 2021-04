Lorella Cuccarini vive senza tiroide: «Così ho superato il tumore» (Di sabato 24 aprile 2021) Tra i periodi più difficili per Lorella Cuccarini, conduttrice e showgirl, oggi maestra di ballo nella scuola di “Amici”, senza dubbio il 2002, anno in cui i medici le hanno diagnosticato una brutta malattia. Non molto tempo fa il volto noto, che siamo abituati a vedere sempre sorridente, ha parlato di un cancro, che l’ha costretta all’asportazione della tiroide. «Una visione della vita che va in frantumi… Da allora vivo senza tiroide», ha detto la 55enne romana. leggi anche l’articolo —> Lorella Cuccarini, svelato il vero motivo dell’addio a “La vita in diretta” Lorella Cuccarini vive senza tiroide: la sua malattia «Dimagrivo ogni giorno di più. Ero nervosa e ... Leggi su urbanpost (Di sabato 24 aprile 2021) Tra i periodi più difficili per, conduttrice e showgirl, oggi maestra di ballo nella scuola di “Amici”,dubbio il 2002, anno in cui i medici le hanno diagnosticato una brutta malattia. Non molto tempo fa il volto noto, che siamo abituati a vedere sempre sorridente, ha parlato di un cancro, che l’ha costretta all’asportazione della. «Una visione della vita che va in frantumi… Da allora vivo», ha detto la 55enne romana. leggi anche l’articolo —>, svelato il vero motivo dell’addio a “La vita in diretta”: la sua malattia «Dimagrivo ogni giorno di più. Ero nervosa e ...

