(Di sabato 24 aprile 2021) Nonostante il progetto sia naufragato, la Superlega sta lasciando degli strascichi. In Inghilterra i tifosi sono letteralmente scesi in piazza per protestare contro la scelta delle squadre coinvolte della nella nuova competizione, ma anche gli allenatori e il governo hanno preso posizione a riguardo. Tra icoinvolti anche il, su cui nelle ultime ore è emerso un retroscena importante. Stando a quanto riporta il Mirror, la Fenway Sports Group, società proprietaria del, avrebbe rifiutato un’di quasi 3diper ladel. L’azionista di riferimento John Henry ha però declinato l’allettante proposta, nonostante i mancati incassi per circa 120 milioni dia causa della ...

Advertising

sportface2016 : #calcio #PremierLeague #Liverpool: rifiutata offerta di 3 miliardi di sterline per la cessione del club -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool rifiutata

Sportface.it

Secondo Gazzetta dello Sport durante il calciomercato 2021/22 ilè pronto a stanziare almeno 50 milioni di euro per Koulibaly . Una cifra più bassa di quellada De Laurentiis in ...Come Spencer anche la Prout proveniva da una famiglia anglicana ed era statadalla madre ... L'arcivescovo diMalcolm McMahon: Ignatius Spencer e Elizabeth Prout rilevanti oggi come ...CESSIONE? NO GRAZIE – Stando a quanto riporta il Mirror, la Fenway Sports Group, società proprietaria del Liverpool, avrebbe rifiutato un’offerta di quasi 3 miliardi di sterline per la cessione del cl ...Il Liverpool potrebbe cambiare proprietà. Secondo il Mirror, ci sarebbe stata già una maxi-offerta rifiutata dal Fenway Sports Group.