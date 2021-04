Liverpool-Newcastle, ad Anfield striscione per Sean Cox: “You’ll never walk alone” (FOTO) (Di sabato 24 aprile 2021) “You’ll never walk alone“, con traduzione in irlandese e italiano. Questo lo striscione apparso ad Anfield Road prima di Liverpool-Newcastle per Sean Cox, il tifoso dei reds rimasto ferito nel pre partita di Liverpool-Roma, semifinale di andata della Champions League 2017-18. Oggi, Sean Cox è fuori dal coma ma è rimasto paralizzato: “È felice di essere a casa – ha raccontato il fratello ai microfoni di Liverpool Echo – ma non camminerà e non parlerà mai più. È questa la verità. Dice solo ‘sì’ e indica le cose se vuole qualcosa. Non parla perché il danno è al cervello, e la notte c’è bisogno di qualcuno che lo aiuti a girarsi nel letto”. pic.twitter.com/UhYwt44xSo — ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) ““, con traduzione in irlandese e italiano. Questo loapparso adRoad prima diperCox, il tifoso dei reds rimasto ferito nel pre partita di-Roma, semifinale di andata della Champions League 2017-18. Oggi,Cox è fuori dal coma ma è rimasto paralizzato: “È felice di essere a casa – ha raccontato il fratello ai microfoni diEcho – ma non camminerà e non parlerà mai più. È questa la verità. Dice solo ‘sì’ e indica le cose se vuole qualcosa. Non parla perché il danno è al cervello, e la notte c’è bisogno di qualcuno che lo aiuti a girarsi nel letto”. pic.twitter.com/UhYwt44xSo — ...

