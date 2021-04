Liverpool, Klopp: “Champions? Se giochiamo così non la meritiamo” (Di sabato 24 aprile 2021) “Se giochiamo così e non uccidiamo gare come questa, perché dovremmo giocare in Champions League? È un traguardo che vogliamo raggiungere ma con risultati come questo non ce la meritiamo“. Queste le parole cariche di delusione di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, dopo il pareggio 1-1 ottenuto in campionato con il Newcastle. Si complica infatti la situazione dei Reds in classifica in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Eppure il gol di Salah al 3? sembrava indirizzare il match verso la vittoria, poi il gol di Willock al 50? ha ristabilito la parità e troppe occasioni sprecate (22 tiri, 9 in porta) non hanno consentito ai Reds di chiudere la partita. “La regola d’oro del calcio è sfruttare le tue occasioni” sottolinea il tecnico tedesco, “è ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “See non uccidiamo gare come questa, perché dovremmo giocare inLeague? È un traguardo che vogliamo raggiungere ma con risultati come questo non ce la“. Queste le parole cariche di delusione di Jurgen, allenatore del, dopo il pareggio 1-1 ottenuto in campionato con il Newcastle. Si complica infatti la situazione dei Reds in classifica in ottica qualificazione alla prossimaLeague. Eppure il gol di Salah al 3? sembrava indirizzare il match verso la vittoria, poi il gol di Willock al 50? ha ristabilito la parità e troppe occasioni sprecate (22 tiri, 9 in porta) non hanno consentito ai Reds di chiudere la partita. “La regola d’oro del calcio è sfruttare le tue occasioni” sottolinea il tecnico tedesco, “è ...

