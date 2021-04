LIVE Sinner-Tsitsipas 3-6 3-4, ATP Barcellona in DIRETTA: break di differenza nel secondo set (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DANIEL (3° MATCH DALLE 15.00) 30-30 Altro servizio centrale dell’ellenico. 15-30 Ottima prima del greco. 0-30 Servizio e diritto a sventaglio in corridoio di Tsitsipas. 0-15 Ottimo diritto di Sinner in risposta. 3-4 Stop volley di diritto dell’azzurro in uscita dal servizio per prolungare il set. 40-30 Servizio e diritto di Sinner che chiude con la palla corta. 30-30 Bravissimo Tsitsipas a variare dal centro del campo: fuori giri il diritto di Sinner. 30-15 Errore nell’inside-out di Sinner con il rovescio dopo la diagonale del greco. 30-0 Servizio e diritto dell’italiano. 15-0 Lunga la risposta del greco. 2-4 break confermato per ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-DANIEL (3° MATCH DALLE 15.00) 30-30 Altro servizio centrale dell’ellenico. 15-30 Ottima prima del greco. 0-30 Servizio e diritto a sventaglio in corridoio di. 0-15 Ottimo diritto diin risposta. 3-4 Stop volley di diritto dell’azzurro in uscita dal servizio per prolungare il set. 40-30 Servizio e diritto diche chiude con la palla corta. 30-30 Bravissimoa variare dal centro del campo: fuori giri il diritto di. 30-15 Errore nell’inside-out dicon il rovescio dopo la diagonale del greco. 30-0 Servizio e diritto dell’italiano. 15-0 Lunga la risposta del greco. 2-4confermato per ...

Advertising

SkySport : RT @MarioGiunta: Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e @marinapresello in studio ?? Seguiremo live Genoa-Spezia ?? Pre di… - SSportNetwork : #SaturdyFever #Tennis #AtpBarcellona Niente da fare per #Sinner, in #finale ci va #Tsitsipas con un doppio 6-3! #live - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATPBarcellona #semifinale #secondoset #Tsitsipas tiene il servizio e conduce 4-2 su #Sinner… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #ATPBarcellona Ahi #Sinner! Arriva anche nel #secondoset il #break di #Tsitsipas, che ora conduce 3-2! #live - zazoomblog : LIVE Sinner-Tsitsipas 3-6 1-0 ATP Barcellona in DIRETTA: buon inizio dell’azzurro nel secondo set - #Sinner-Tsitsi… -