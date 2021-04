LIVE – Pordenone-Pisa, recupero Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di sabato 24 aprile 2021) La DIRETTA LIVE di Pordenone-Pisa, match valido per il recupero della trentesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci dal successo con il Frosinone, vogliono altri tre punti per chiudere il discorso salvezza; i toscani, dal canto loro, arrivano dalla vittoria netta contro il Cosenza e si trovano in una posizione di classifica abbastanza tranquilla. Fischio d’inizio fissato alle ore 16 di sabato 24 aprile: chi riuscirà a conquistare la vittoria? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali Pordenone (4-3-2-1): Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Misuraca, Scavone, Magnino; Zammarini, Mallamo; Ciurria. Pisa ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Ladi, match valido per ildella trentesima giornata del campionato di. I padroni di casa, reduci dal successo con il Frosinone, vogliono altri tre punti per chiudere il discorso salvezza; i toscani, dal canto loro, arrivano dalla vittoria netta contro il Cosenza e si trovano in una posizione di classifica abbastanza tranquilla. Fischio d’inizio fissato alle ore 16 di sabato 24 aprile: chi riuscirà a conquistare la vittoria? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali(4-3-2-1): Perisan; Berra, Camporese, Barison, Falasco; Misuraca, Scavone, Magnino; Zammarini, Mallamo; Ciurria....

