LIVE Italia-Irlanda 5-25, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: azzurre che chiudono quarte il torneo (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Italia-Irlanda 5-25 Grazie per averci seguito, termina qui la nostra DIRETTA. 25-5 il risultato finale, dominio a Dublino per l’Irlanda che chiude al terzo posto il Sei Nazioni, quarta invece l’Italia. 81? Arriva la meta allo scadere per l’Irlanda: a segno Amee-Leigh Murphy Crowe, non c’è la trasformazione. 79? Colpo al volto per una giocatrice irlandese, viene fermato il tempo. 77? Squadre che sono stabilmente a metà campo, match che si avvia alla conclusione. 74? Ora fase del match più bloccata con le irlandesi che tornano in possesso dell’ovale, senza però spingere. 72? azzurre che provano a spingere, ma arrivano altri errori, riconquista ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI5-25 Grazie per averci seguito, termina qui la nostra. 25-5 il risultato finale, dominio a Dublino per l’che chiude al terzo posto il Sei, quarta invece l’. 81? Arriva la meta allo scadere per l’: a segno Amee-Leigh Murphy Crowe, non c’è la trasformazione. 79? Colpo al volto per una giocatrice irlandese, viene fermato il tempo. 77? Squadre che sono stabilmente a metà campo, match che si avvia alla conclusione. 74? Ora fase del match più bloccata con le irlandesi che tornano in possesso dell’ovale, senza però spingere. 72?che provano a spingere, ma arrivano altri errori, riconquista ...

MiC_Italia : Spettacolo, #MiC: dal 26 aprile 2021, potranno riaprire in sicurezza teatri, sale da concerto, sale cinematografich… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, parla Florentino #Perez: 'I club importanti di Inghilterra, Spagna e Italia devono trovare una s… - RadioItalia : Il 28 aprile @IRAMAPLUME sarà da noi per registrare una nuova puntata di Radio Italia Live! Siete curiosi? Non perd… - infoitsport : LIVE Italia-Irlanda 0-20, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: tre mete per le padrone di casa - Emergenza24 : [24.04-15:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE -