LIVE Italia-Irlanda 0-5, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: prima meta per le padrone di casa (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9? Sbaglia il piazzato l’Irlanda, si resta sul 5-0. 8? Dopo otto minuti di pressione arriva la meta irlandese: calcio di punizione giocato velocemente dalle irlandesi e schiaccia Dorothy Wall. 7? Ancora calcio di punizione per le irlandesi: l’Italia fatica tantissimo ad uscire dalla propria difesa. 5? Si salvano bene le azzurre: mischia Italiana, bisogna uscire dai propri 22. 4? Subito molto offensiva l’Irlanda, che trova la maul e attacca sui cinque metri azzurri. Le Italiane si difendono bene, anche se con un fallo: nuova touche irlandese. 3? Tenuto a terra azzurro, Irlanda che ha un calcio di punizione già sui 22 Italiani. 2? Per fortuna sbaglia anche l’Irlande e ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9? Sbaglia il piazzato l’, si resta sul 5-0. 8? Dopo otto minuti di pressione arriva lairlandese: calcio di punizione giocato velocemente dalle irlandesi e schiaccia Dorothy Wall. 7? Ancora calcio di punizione per le irlandesi: l’fatica tantissimo ad uscire dalla propria difesa. 5? Si salvano bene le azzurre: mischiana, bisogna uscire dai propri 22. 4? Subito molto offensiva l’, che trova la maul e attacca sui cinque metri azzurri. Lene si difendono bene, anche se con un fallo: nuova touche irlandese. 3? Tenuto a terra azzurro,che ha un calcio di punizione già sui 22ni. 2? Per fortuna sbaglia anche l’Irlande e ...

Advertising

MiC_Italia : Spettacolo, #MiC: dal 26 aprile 2021, potranno riaprire in sicurezza teatri, sale da concerto, sale cinematografich… - DiMarzio : LIVE - #Superlega, parla Florentino #Perez: 'I club importanti di Inghilterra, Spagna e Italia devono trovare una s… - RadioItalia : Il 28 aprile @IRAMAPLUME sarà da noi per registrare una nuova puntata di Radio Italia Live! Siete curiosi? Non perd… - zazoomblog : Coppa Italia Femminile Milan-Inter 1-0: rossonere in vantaggio - LIVE NEWS - #Coppa #Italia #Femminile #Milan-Inte… - milansette : LIVE MN - Coppa Italia Femminile, Milan-Inter (2-0) - Doppietta di Boquete!! -