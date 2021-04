LIVE Italia-Irlanda 0-15, Sei Nazioni rugby femminile in DIRETTA: doppio break per le padrone di casa (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44? Entra anche la trasformazione di Stacey Flood. 15-0 per le padrone di casa. 43? Trova il buco l’Irlanda nella difesa Italiana: schiaccia in meta Amee-Leigh Murphy Crowe, azzurre in crisi. 41? Subito un calcio di punizione in favore per l’Irlanda a metà campo. 41? Ricomincia la sfida. Ritornano in campo le due compagini. Grandi difficoltà per le azzurre, praticamente mai pericolose in zona offensiva: 8-0 per l’Irlanda, che è stata a tratti anche in 14. 40? L’Italia mette fuori l’ovale, termina il primo tempo. 38? Proseguono le azioni delle irlandesi, tantissime fasi, sempre a ridosso dei 22 Italiani con le azzurre che non escono. 36? Rientra in campo Sene Naoupu dopo il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA44? Entra anche la trasformazione di Stacey Flood. 15-0 per ledi. 43? Trova il buco l’nella difesana: schiaccia in meta Amee-Leigh Murphy Crowe, azzurre in crisi. 41? Subito un calcio di punizione in favore per l’a metà campo. 41? Ricomincia la sfida. Ritornano in campo le due compagini. Grandi difficoltà per le azzurre, praticamente mai pericolose in zona offensiva: 8-0 per l’, che è stata a tratti anche in 14. 40? L’mette fuori l’ovale, termina il primo tempo. 38? Proseguono le azioni delle irlandesi, tantissime fasi, sempre a ridosso dei 22ni con le azzurre che non escono. 36? Rientra in campo Sene Naoupu dopo il ...

