LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: si inizia. Bartolini cerca il colpo al corpo libero (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Onder non va oltre a 14.166, ora il bielorusso Sharamkou. Poi toccherà a Nicola Bartolini. 13.31 Arrivo scarso sull’ultima diagonale per Onder, non apre bene e si sbilancia tanto in avanti. 13.30 SI inizia. Subito il turco Ahmet Onder. 13.25 Nicola Bartolini disputò la Finale agli Europei anche nel 2019, ma questa volta ha ben altra maturità e un potenziae superiore. Il 25enne ci può e ci deve provare. Certo, esibirsi per terzo non è il massimo ma avrà comunque i riferimenti di Onder e Sharamkou. 13.22 Minuti di riscaldamento per i ginnasti all’attrezzo, tra otto minuti si incomincia. 13.20 Questo l’ordine di rotazione della Finale di Specialità al corpo libero maschile: Onder, Sharamkou, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 Onder non va oltre a 14.166, ora il bielorusso Sharamkou. Poi toccherà a Nicola. 13.31 Arrivo scarso sull’ultima diagonale per Onder, non apre bene e si sbilancia tanto in avanti. 13.30 SI. Subito il turco Ahmet Onder. 13.25 Nicoladisputò la Finale aglianche nel 2019, ma questa volta ha ben altra maturità e un potenziae superiore. Il 25enne ci può e ci deve provare. Certo, esibirsi per terzo non è il massimo ma avrà comunque i riferimenti di Onder e Sharamkou. 13.22 Minuti di riscaldamento per i ginnasti all’attrezzo, tra otto minuti si incomincia. 13.20 Questo l’ordine di rotazione della Finale di Specialità almaschile: Onder, Sharamkou, ...

