LIVE Civitanova-Perugia 3-1, Finale Superlega volley in DIRETTA. Sesto scudetto per la Lube!!! Ancora sconfitti gli umbri (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.12: Non ha giocato la partite perfetta Civitanova che è stata meno efficace delle gare precedenti in battuta ma a turno Rychlicki (il più continuo degli attaccanti), Leal, ottimo nella prima parte e Juantorena, devastante nel Finale, hanno demolito la resistenza di Perugia 20.11: Vittoria meritata della Lube Civitanova che vince 3-1 gara-4 e conquista il Sesto scudetto DELLA SUA STORIA!!! 25-21 LA CHIUDE DE CECCOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! E’ scudetto CivitanovaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 24-21 Vincente la parallela di Plotnytskiy da zona 4 24-20 Murooooooooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 23-20 Fallo in palleggio di Zimmerman 22-20 Errore al servizio ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.12: Non ha giocato la partite perfettache è stata meno efficace delle gare precedenti in battuta ma a turno Rychlicki (il più continuo degli attaccanti), Leal, ottimo nella prima parte e Juantorena, devastante nel, hanno demolito la resistenza di20.11: Vittoria meritata della Lubeche vince 3-1 gara-4 e conquista ilDELLA SUA STORIA!!! 25-21 LA CHIUDE DE CECCOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! E’AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 24-21 Vincente la parallela di Plotnytskiy da zona 4 24-20 Murooooooooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 23-20 Fallo in palleggio di Zimmerman 22-20 Errore al servizio ...

