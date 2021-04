LIVE – Berrettini-Daniel 6-1 6-7 3-0, semifinale Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di sabato 24 aprile 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del confronto tra Matteo Berrettini e Taro Daniel, valevole per le semifinali dell’Atp 250 di Belgrado 2021. L’azzurro ha sconfitto Filip Krajinovic ai quarti di finale, mentre il giapponese ha superato Federico Delbonis; sfida insidiosa per il tennista italiano, che dovrà scardinare le tattiche offensive dell’abile nipponico. Sportface.it accompagnerà i propri lettori attraverso aggiornamenti in tempo reale, durante il tardo pomeriggio di sabato 24 aprile. IL PROGRAMMA DEL 24 APRILE Segui il LIVE su Sportface.it COME SEGUIRE Berrettini-Daniel IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA DIRETTA Berrettini-Daniel 6-1 6-7 3-0 TERZO SET – Daniel ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Ile latestuale del confronto tra Matteoe Taro, valevole per le semifinali dell’Atp 250 di. L’azzurro ha sconfitto Filip Krajinovic ai quarti di finale, mentre il giapponese ha superato Federico Delbonis; sfida insidiosa per il tennista italiano, che dovrà scardinare le tattiche offensive dell’abile nipponico. Sportface.it accompagnerà i propri lettori attraverso aggiornamenti in tempo reale, durante il tardo pomeriggio di sabato 24 aprile. IL PROGRAMMA DEL 24 APRILE Segui ilsu Sportface.it COME SEGUIREIL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA6-1 6-7 3-0 TERZO SET –...

Advertising

zazoomblog : LIVE Berrettini-Daniel 6-1 5-4 ATP Belgrado in DIRETTA: l’azzurro serve per il match - #Berrettini-Daniel… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Daniel 6-1 6-7 ATP Belgrado in DIRETTA: si va al terzo set - #Berrettini-Daniel #Belgrado #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Daniel 6-1 5-4 ATP Belgrado in DIRETTA: l’azzurro serve per il match - #Berrettini-Daniel #Belgrado… - zazoomblog : LIVE Berrettini-Daniel 6-1 4-3 ATP Belgrado in DIRETTA: Matteo mantiene il vantaggio - #Berrettini-Daniel… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Daniel 6-1 5-4 semifinale Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Daniel… -