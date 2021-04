L'Italia da lunedì prova a ripartire. Assembramenti nel sabato prima delle zone gialle (Di sabato 24 aprile 2021) I dati odierni del ministero della Salute sui contagi giornalieri da coronavirus lasciano ben sperare: in calo il numero dei nuovi positivi (13.817), dei ricoveri ( - 469) e delle terapie intensive (... Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 aprile 2021) I dati odierni del ministero della Salute sui contagi giornalieri da coronavirus lasciano ben sperare: in calo il numero dei nuovi positivi (13.817), dei ricoveri ( - 469) eterapie intensive (...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Cosa è successo nella sanità veneta? Nella gestione del virus all’inizio sono stati i… - LuigiBrugnaro : #Venezia può tornare a mostrare l'inestimabile patrimonio custodito nei #musei @visitmuve_it. ??Da lunedì 26 aprile… - repubblica : Covid, da lunedì l'Italia torna in giallo. E riaprono ristoranti e cinema - Giovann91214513 : RT @GiorgiaMeloni: Lunedì il Presidente Draghi illustrerà al Parlamento il #RecoveryPlan, ma mancano meno di 48 ore e non è stato ancora pu… - Tg1Rai : L'Italia si prepara alle #riaperture di lunedì. Solo cinque Regioni in fascia arancione. La #Sardegna unica rossa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia lunedì L'Italia da lunedì prova a ripartire. Assembramenti nel sabato prima delle zone gialle I dati odierni del ministero della Salute sui contagi giornalieri da coronavirus lasciano ben sperare: in calo il numero dei nuovi positivi (13.817), dei ricoveri ( - 469) e delle terapie intensive (...

Bartolo: 'È stata una strage annunciata. Non sarà l'ultima. L'Italia e l'Europa si vergognino' ... e il lavoro sporco che fanno pure quei Paesi terzi con cui, come Europa e Italia, cerchiamo di ... anche pesante, indirizzata alla Commissione europea, che renderò pubblica lunedì perché sto aspettando ...

Previsioni METEO VIDEO di lunedì 26 aprile sull'Italia 3bmeteo I dati odierni del ministero della Salute sui contagi giornalieri da coronavirus lasciano ben sperare: in calo il numero dei nuovi positivi (13.817), dei ricoveri ( - 469) e delle terapie intensive (...... e il lavoro sporco che fanno pure quei Paesi terzi con cui, come Europa e, cerchiamo di ... anche pesante, indirizzata alla Commissione europea, che renderò pubblicaperché sto aspettando ...