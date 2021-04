L’incubo nella villa del figlio di Grillo. Silvia all’amica: «Mi hanno violentata… tutti… tutti» (Di sabato 24 aprile 2021) Fu una violenza di gruppo? O la ragazza era consenziente, come grida al mondo Beppe Grillo con un video sguaiato per difendere il figlio Ciro dall’accusa di stupro in quella nottata da incubo in Sardegna? Dal fascicolo delle indagini emergono testimonianze inquietanti sulle violenze ripetute subite dalla vittima, Silvia. Gli inquirenti hanno sentito decine di testimoni, intercettati i telefoni, recuperati i messaggi. Analizzati al millimetro i frame di video e foto. LEGGI ANCHE Grillo furibondo per il silenzio dei big M5s: nessuno mette la mano sul fuoco sul figlio del capo Ciro Grillo, è giallo sul profilo Instagram riaperto con il video del padre: pioggia di insulti Silvia all’amica: “Mi hanno violentata ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 aprile 2021) Fu una violenza di gruppo? O la ragazza era consenziente, come grida al mondo Beppecon un video sguaiato per difendere ilCiro dall’accusa di stupro in quella nottata da incubo in Sardegna? Dal fascicolo delle indagini emergono testimonianze inquietanti sulle violenze ripetute subite dalla vittima,. Gli inquirentisentito decine di testimoni, intercettati i telefoni, recuperati i messaggi. Analizzati al millimetro i frame di video e foto. LEGGI ANCHEfuribondo per il silenzio dei big M5s: nessuno mette la mano sul fuoco suldel capo Ciro, è giallo sul profilo Instagram riaperto con il video del padre: pioggia di insulti: “Miviolentata ...

