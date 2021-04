Ligue 1, Metz-PSG: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 24 aprile 2021) Vincere per scavalcare e mettere pressione al Lille che domani giocherà un match delicatissimo contro il Lione. Cercare di ritrovare una vittoria (ed uno scalpo nobile) dopo in periodo negativo arrivato dopo aver chiuso ogni obiettivo stagionale con una strameritata salvezza. Motivazioni (e tasso tecnico) diversi che potrebbero fare tutta la differenza del mondo. Ecco le ultime da Metz-PSG con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. Operazione sorpasso, almeno momentaneo. Il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino cerca di ritrovare il primato della Ligue 1 contro una compagine che ha esaurito quasi del tutto il suo agonismo. I parigini, dominatori assoluti degli ultimi campionati, si sono trovati di fronte un Lille caparbio che, attualmente, detiene il comando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Vincere per scavalcare e mettere pressione al Lille che domani giocherà un match delicatissimo contro il Lione. Cercare di ritrovare una vittoria (ed uno scalpo nobile) dopo in periodo negativo arrivato dopo aver chiuso ogni obiettivo stagionale con una strameritata salvezza. Motivazioni (e tasso tecnico) diversi che potrebbero fare tutta la differenza del mondo. Ecco le ultime da-PSG con le, ile latv. Operazione sorpasso, almeno momentaneo. Il Paris Saint-Germain di Mauricio Pochettino cerca di ritrovare il primato della1 contro una compagine che ha esaurito quasi del tutto il suo agonismo. I parigini, dominatori assoluti degli ultimi campionati, si sono trovati di fronte un Lille caparbio che, attualmente, detiene il comando ...

