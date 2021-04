Liga | Real Madrid-Real Betis 0-0 | Passo falso dei Blancos Il Barça può raggiungerli La classifica aggiornata

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilstecca la partita e trova soltanto un pareggio contro il, Celta Vigo-Siviglia 3-4: il Papu Gomez decide un match pirotecnico. LaUna partita sporca, brutta, giocata a ritmi bassi con le due squadre che non sono riuscite a esprimere il loro grande potenziale. La squadra di Zinedine Zidane ha sprecato l'opportunità per raggiungere momentaneamente i cugini dell'Atletico, e se il Barcellona domani dovesse imporsi raggiungerebbe proprio ial secondo posto in. Ilinvece rimane in corsa per la qualificazione alla prossima Europa League e attualmente occupa la sesta piazza.Serie A, Cannavaro: ...

Eppure gli andalusi sfoderano personalità, si appoggiano alla freschezza di Lainez e giocano a tu per tu con ilgrazie alla diga in mezzo formata da Guardado e Rodriguez. Le compatte linee ......in 33 partite della, contro i 73 dell'Atletico capolista, che giocherà domani al San Mames contro l'Athletic Bilbato (alle 21). Chi sta meglio è il Barcellona che ha 3 punti in meno del(68)...Benzema&co inchiodati in casa. Solo una traversa di Rodrygo nella ripresa e adesso le rivali possono allungare in classifica ...Gli uomini di Zidane pareggiano in casa 0-0 e perdono l'occasione di raggiungere Simeone in testa alla classifica ...