Liga, Real Madrid-Betis Siviglia: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 24 aprile 2021) La trentaduesima giornata di Liga alle 21:00 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena all’Alfredo Di Stefano e può essere decisiva in chiave titolo ed Europa. Ecco le probabili formazioni di Real Madrid–Betis Siviglia. Il Real Madrid, reduce da un ottimo periodo di forma tra il passaggio del turno in Champions League e la vittoria nel Clasico, oggi affronterà il Betis. La squadra di Zidane, al centro di possibili sanzioni da parte dell’UEFA per la creazione della Superlega, è distante tre punti dai rivali Colchoneros primi. L’ultima uscita ha visto Benzema e compagni ottenere tre punti sul campo del Cadice, con un successo per 3-0. Il Betis Siviglia di Pellegrini sta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) La trentaduesima giornata dialle 21:00 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena all’Alfredo Di Stefano e può essere decisiva in chiave titolo ed Europa. Ecco ledi. Il, reduce da un ottimo periodo di forma tra il passaggio del turno in Champions League e la vittoria nel Clasico, oggi affronterà il. La squadra di Zidane, al centro di possibili sanzioni da parte dell’UEFA per la creazione della Superlega, è distante tre punti dai rivali Colchoneros primi. L’ultima uscita ha visto Benzema e compagni ottenere tre punti sul campo del Cadice, con un successo per 3-0. Ildi Pellegrini sta ...

