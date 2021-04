Liga | il Real Madrid non va oltre lo 0-0 contro il Betis e manca l’aggancio in vetta

(Di sabato 24 aprile 2021) Ildi Zidane non valo 0-0 in casailSiviglia e va a 71 punti,ndoindove si trova l’Atleticoa quota 73. Domani i cugini possono allungare in classifica e il Barcellona (ora a 68) può agganciare i blancos. La partita ha visto numerose occasione da una parte e dall’altra, ma questa volta Benzema non ha punito. Mentre dall’altra parte molto bene Canales, sempre una spina nel fianco degli avversari. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Eppure gli andalusi sfoderano personalità, si appoggiano alla freschezza di Lainez e giocano a tu per tu con ilgrazie alla diga in mezzo formata da Guardado e Rodriguez. Le compatte linee ......in 33 partite della, contro i 73 dell'Atletico capolista, che giocherà domani al San Mames contro l'Athletic Bilbato (alle 21). Chi sta meglio è il Barcellona che ha 3 punti in meno del(68)...Gli uomini di Zidane pareggiano in casa 0-0 e perdono l'occasione di raggiungere Simeone in testa alla classifica ...Il Real Madrid è stato fermato sullo 0-0 dal Betis in casa. L’Atletico può ora allungare in classifica e anche il Barça può tentare il sorpasso ...